Trendwatcher voor de rechter vanwege vasthouden telefoon in ‘zelfrijdende’ auto

Axel Miller staat de Tesla-evangelist juridisch bij. Het is een academische discussie. Maar wel een heel belangrijke: was Everts nou feitelijk bestuurder van de auto, of juridisch bestuurder? Een uitspraak hierover is belangrijk. Rijschoolhouders worden volgens Miller gezien als juridisch bestuurder. De leerling, een ongekwalificeerd bestuurder, heeft het stuur in handen. De rijschoolhouder kan ingrijpen als dat nodig is. De autopiloot heeft met steeds beter wordende software en acht camera’s rondom de auto meer aandacht voor de weg dan een leerling-bestuurder. Diezelfde autopiloot waarschuwt de bestuurder zelfs vroegtijdig om zelf de controle over te nemen.



Een filmpje van een Tesla-rijder in Nederland die voor zich een aanrijding ziet gebeuren, is veelzeggend: nog voordat de aanrijding een feit is, heeft de Tesla al een waarschuwing gegeven dat er iets gaat gebeuren. De rechter ziet het zwijgend aan. Hij toetst alleen of de bekeuringen voor het gebruik van de smartphone terwijl Everts achter het stuur zat, terecht zijn uitgeschreven.