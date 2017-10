Trommelen op Remia-emmertjes tijdens Historisch Weekend Den Dolder

Muziek is het thema van het Historisch Weekend dat van 3 tot en met 5 november plaatsvindt in Den Dolder. Zoals elk jaar spelen kinderen de daarin de hoofdrol. Want, aldus Petra Koek van de Historische Vereniging Den Dolder: „Geschiedenis moet doorverteld worden om het levend te houden.”

Er zit nog steeds veel muziek in Den Dolder, vindt de Historische Vereniging. Dat wil ze als organisator van het Historisch Weekend laten zien en horen. Op een tentoonstelling in de Brede School zijn daarom foto's, voorwerpen, kostuums en muziekinstrumenten te zien uit het archief van de vereniging. Daarnaast brengen de activiteiten van de kinderen van basisschool De Kameleon het nodige leven in de brouwerij.

Quote Geschiedenis is iets wat je doorvertelt. Dan blijft het levend Petra Koek Petra Koek: „Jonge kinderen zingen met ouderen 'Hoedje van papier', en iets oudere kinderen spelen een hoorspel à la Peter en de wolf, maar dan heet het Krista en de Duif. Met een knipoog naar zeepfabriek De Duif, waar Den Dolder door ontstaan is. Er is een groep die gaat djembé-en. Dat heeft niets met Den Dolder te maken, behalve als je ze op Remia-emmertjes laat trommelen.”



Ook zet een groep het op een klepperen, een spelletje van vroeger. Daarvoor gebruiken ze houtjes van Brevé Houtbewerking. Een andere groep maakt een podcast waarin een kind van vroeger te horen is. „De oudste kinderen maken van alle activiteiten rond dit weekend een making of-film.”

Muziek in de kerk

Op zaterdagmiddag 4 november is er in de Maria Christina-kerk een historisch muziekfestijn met een keur aan muzikanten; van een Arabisch orkest en een projectkoor met ouderen tot muziekvereniging Dr. Engelhard en Muck, een inmiddels beroemde Dolderse popband. Ook zijn er in de kerk optredens van kinderen.