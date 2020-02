Trotse Kensington staat dit jaar op de mainstage van Sziget

Primark en gloednieu­we Jumbo in Hoog Catharijne korte tijd ontruimd om brandalarm: ‘M’n bh ligt nog in het pashokje’

17:03 De Primark en Jumbo in Hoog Catharijne in Utrecht zijn vanmiddag korte tijd ontruimd. Alle aanwezigen moesten het pand uit zijn en naar een verzamelplaats geleid. De ontruiming was van korte duur: na een paar minuten was het volgens de beveiliging duidelijk dat het om een ‘fout in het alarm’ ging.