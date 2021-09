Trotse tennisclub weet waarom hún Botic een sensatie is: ‘Dat heeft hij van zijn fanatieke moeder Ingrid’

Aan de hand van zijn fanatieke moeder sloeg de kleine Botic zijn eerste ballen bij tennisvereniging Spitsbergen in Veenendaal. Nu staat Botic van de Zandschulp (25) – die tot dit jaar nog nooit een grandslamtoernooi had gespeeld – in de kwartfinales van de US Open. ,,Een ongelooflijk talent. Dat was al vroeg duidelijk.”