Tuba spelen op conservatorium? Eerst even de ramen dichtdoen

Omwonenden vinden dat de gemeente meer moet controleren en meer sancties moet opleggen bij overtreding van de regels. Ze menen dat er sloten en alarmen op de ramen moeten worden aangebracht, zodat zeker is dat de ramen dicht blijven. De gemeente wil het conservatorium daar in vrij laten en krijgt nu gelijk van de Raad van State.



Een woordvoerder van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), waarvan het conservatorium onderdeel van is, zegt dat er strenger wordt gelet op het openen van ramen. ,,Als het heet is, hebben studenten soms die neiging. We doen ons uiterste best om duidelijk te maken dat de ramen moeten dicht blijven.'' Fysieke maatregelen om het openen van ramen onmogelijk te maken, wordt nu niet overwogen, zegt hij.