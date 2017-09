'Tull en 't Waal is een slaapdorp. Dat willen we ook zo houden'

Als Bram Bosshardt het netjes zegt, dan voelt hij zich in het ootje genomen. Maar als hij zijn hart laat spreken, dan is hij ‘in de zeik genomen’. De mogelijkheid om evenementen te organiseren in het dorpje staat namelijk nog steeds open.

Bosshardt (69) is voorzitter van Leefbaar Tull en ‘t Waal, een stichting die zo’n 200 dorpelingen vertegenwoordigt, en die werd opgericht toen drie jaar geleden bleek dat er plannen waren om minstens 40 keer per jaar een evenement toe te staan in de uiterwaarden van de Lek bij het Houtense dorpje. Bosshardt woont er zelf al jaren in een buitendijks huisje.

,,Maar ik spreek niet uit naam van mezelf, hoor", zegt hij. ,,Ik praat namens al die dorpelingen die best snappen dat hun woonomgeving verandert, maar die daar één voorwaarde aan stellen. Namelijk dat we hier geen grootschalige evenementen krijgen. En dat ze niet versterkt zullen zijn, zodat we geen last krijgen van herrie.’’

Evenementen

Na drie jaar praten dacht de stichting dat er op dit punt een deal was bereikt met het recreatieschap Stichtse Groenlanden, eigenaar van het gebied. Aan de Lekdijk mag wat hen betreft horeca komen, wellness, een strandpaviljoen aan de Honswijkerplas, zelfs beperkte verblijfsrecreatie. Allemaal akoord, maar dus níet die evenementen.

De Houtense politiek ging vorige week akkoord met de uitgangspunten voor een nieuwe inrichting van het recreatiegebied. Maar in beton gegoten afspraken over aard, omvang en aantal evenementen zijn er nog niet. Die moeten later worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Bosshardt: ,,Waar hebben we al die tijd nou over gesproken met elkaar? We hádden het toch al uitonderhandeld met elkaar?’’

Lekdorpje

Het is zeker niet zo, dat alle dik 600 zielen in het Lekdorpje vrezen door het toerisme verzwolgen te zullen worden, als de deur wordt opengezet naar meer evenementen, hoe groot of hoe klein die ook zullen zijn. Arie en Corrie Rietveld bijvoorbeeld, liggen er geen seconde van wakker. ,,Wij horen toch nauwelijks wat er zich achter de dijk afspeelt, dus wat zullen we klagen?’’

Volgens hen is het vooral de ‘import’ die klaagt. Een rondgang door het dorp leert, dat er inderdaad grond bestaat voor dat vermoeden. ,,Wij zijn verhuisd uit Amsterdam naar Tull en ‘t Waal,’’ zegt een bewoonster van de Strijpweg, die niet bij naam genoemd wil worden. ,,Juist omdat dit een slaapdorp is. Dat willen we zo houden. Dus geen evenementen, geen herrie, laat Tull zoals het is.’’

Een paar jaar geleden werd Riverdance nog gehouden aan de Lek. Tegenstanders van evementen wijzen er graag op, omdat het dancefestival volgens hen zorgde voor veel lawaai in het dorp en gevaarlijke drukte op de dijk. Tull is eenvoudig niet op grootschaligheid berekend, vinden zij.

Standpunt

Dat standpunt verkondigt Bosshardt al een paar jaar met verve, op een manier die het gemeentebestuur kennelijk niet altijd zint. Dat blijkt althans uit een brief die Bosshardt eerder deze maand aan de gemeente schreef, en waarin hij stelt dat B & W de stichting heeft gevraagd ‘niet via de krant en/of sociale media te communiceren’ over de lopende gesprekken. Dat zou ‘een constructieve vorm van overleg belemmeren’.

Bosshardt: ,,We hebben gezegd: prima, we zijn niet uit op ruzie, we willen er ook in een goed gesprek uit komen met elkaar. Vervolgens hoor je een hele tijd niks meer, en dan ineens blijkt dat er tóch weer evenementen moeten komen, zonder dat iemand daarbij kan vertellen wat er precies wordt verstaan onder kleinschalig.’’

Welles-nietes

Verantwoordelijk wethouder Michiel van Liere laat desgevraagd weten: ,,Wij willen geen welles-nietesdiscussie via de media. Wij willen een vervolg geven aan het goede overleg met de stichting. De gemeente zal op korte termijn vertegenwoordigers van de stichting en van het recreatieschap uitnodigen om samen een evenementenkalender uit te werken. Dat wordt een proces waarin de belangen van de betrokken partijen zorgvuldig worden afgewogen.”