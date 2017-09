Tull en 't Waal wil alleen kleine evenementen aan de Lek. Maar wat is klein?

Over die vraag gaat de Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal de komende weken in gesprek met burgemeester en wethouders van Houten. Het resultaat van die gesprekken wordt vastgelegd in een bestemmingsplan voor het gebied.

Houten is voorstander van meer horeca in ‘t Waal, waar onder meer de Honswijkerplas is aangelegd. De gemeente wil hier ook publieksevenementen toestaan, mits deze niet te groot zijn. Met die voorwaarde wordt tegemoet gekomen aan de vrees die Tull en ‘t Waal heeft, namelijk geregeld wakker te moeten liggen van lawaaiige publieksfeesten.