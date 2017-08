Turbine op flat Bo-Ex doet het boven verwachting goed

De twee corporaties kiezen elk voor een ander type turbine. Bo-Ex plaatste in juni van dit jaar een molen die rond een verticale as draait, binnen een vierkante kast met lamellen. Mitros kiest voor twee ronde molens die binnen een trechter draaien rond een horizontale as. Eva Feijen van Mitros zegt dat beide corporaties onderling contact hebben over de ervaringen met de verschillende systemen.



Hoewel de proef nog niet ten einde is, kan nu al gezegd worden dat de turbine van Bo-Ex boven verwachting presteert, zegt Esther Gruter van die corporatie. ,,Hij draait harder dan verwacht. Wel hebben we hem een paar keer stil moeten zetten omdat bewoners geluid hoorden. Dan zetten we hem uit, zo is de afspraak. Dat-ie hard draait is natuurlijk juist prima, dus we moeten nog iets uitvinden om ervoor te zorgen dat het geluid wordt afgevoerd.''