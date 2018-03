Twee aanhoudingen na vondst handgranaat bij politiebureau Kanaleneiland en in Hoograven

Verdachte zedenmisdrijf Breukelen langer vast

16:24 Het voorarrest van 45-jarige man uit Nieuwkoop die afgelopen zaterdag is opgepakt in verband met een ernstig zedenmisdrijf in Breukelen is verlengd. Vandaag verscheen de man voor het eerst voor de rechter-commissaris. Het voorarrest is verlengd met veertien dagen.