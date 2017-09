Twee auto's in Woudenberg verwoest door brand

Luchtkwaliteit Utrechtse Heuvelrug voldoet aan norm

14:59 Hoewel de rijksweg A12 dwars door het gebied loopt, is de luchtkwaliteit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de wettelijke norm gebleven. De hoeveelheid fijnstof en stikstof in de lucht ligt onder de grenswaarde en met dat resultaat is wethouder Hans Nijhof erg verguld.