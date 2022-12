Twee auto’s botsen hard op elkaar op A2 bij Utrecht: rijstroken inmiddels weer open

Grote stroomsto­ring in Zuid-Hol­land en Utrecht is voorbij

De grote stroomstoring in een deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland is voorbij, meldt netbeheerder Stedin. Alle ongeveer 45.000 aansluitingen die sinds 00.12 in de nacht van woensdag op donderdag zonder stroom zaten, hebben sinds 02.45 uur weer elektriciteit.

3:18