Twee auto’s gaan volledig in vlammen op bij brand in Kanaleneiland

Radeloze Fatih (32) in rolstoel vast in lift en moet 4 uur wachten op monteur: ‘Het is mensonte­rend’

En voor de zoveelste keer zit Utrechter Fatih (32) machteloos in zijn rolstoel. De lift van zijn appartement aan de Jazzsingel in Utrecht is weer kapot en hij kan geen kant op. ,,Ik voel me onveilig en onzeker. Er moet een oplossing komen.’’