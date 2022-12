Twee gewonden bij ongeluk met hijskraan op Utrechtse Maliebaan

UPDATEOp de Maliebaan in Utrecht is maandag een hijskraan ingestort tijdens werkzaamheden. Twee personen zijn onder de ‘last’ van de hijskraan terecht gekomen. De brandweer heeft hen bevrijd en een ambulance heeft de slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd.

De kraan is zo’n vier meter door het dak heen gevallen, waardoor het dak in tweeën is gespleten. De schade is erg groot. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen is De Maliebaan inmiddels afgesloten tussen de kruising Nachtegaalsingel en Maliesingel.

Aan de achterkant van het bouwwerk is goed te zien dat een grote, zware betonplaat op de grond terecht is gekomen, zo melden omstanders. Een deel daarvan kwam op een hoogwerker terecht.

De twee personen die onder de last zijn beland, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Van wat voor letsel er sprake is, is nog niet duidelijk.

Specialistisch team

Uit het naastgelegen kinderdagverblijf zijn meerdere kinderen in slaapzakken naar buiten gebracht. De brandweer is aanwezig met twee grote voertuigen en twee auto’s. Ook een traumahelikopter is aanwezig. Verder is er een specialistisch team ter plaatse om hulp te verlenen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Kraan ingestort op Maliebaan in Utrecht. © Koen Laureij

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.