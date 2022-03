Twee gewonden nadat auto bij Culemborg over de kop slaat: politie zoekt getuigen

video Buren klagen over ‘te vrolijke’ muurschil­de­ring: ‘Het is oorlog, waar maken ze zich druk om?’

Een vrolijke muurschildering op de gevel van een supermarkt in Utrecht, gemaakt door de bekende kunstenaar JanIsDeMan. Iedereen blij, toch? Nee dus. Enkele buurtbewoners vonden de mandarijn met oogjes té fel en maakten bezwaar. De graffiti-artiest is verbijsterd: ,,Zouden die niet denken: ‘Het is oorlog in Oekraïne, waar maak ik me eigenlijk druk om?’”

