Twee jaar cel voor restauranteigenaar die seksuele relatie had met minderjarige werkneemster

Het destijds 15-jarige meisje kwam in 2016 in het restaurant van Van B. werken. Niet veel later kregen de twee een relatie, die ruim twee jaar duurde. Van B. had een extreem seksuele relatie met het meisje, waarvan hij in maart in de rechtbank zei dat het een ‘gelijkwaardige’ relatie was. Maar volgens het meisje werd ze gedwongen. ,,Hij bedreigde me en zou me ontslaan en me neerzetten als hoer als ik het mijn familie of vrienden vertelde", verklaarde de inmiddels 18-jarige vrouw tijdens de zitting.