Twee jaar na koninklijk bezoek balen flatbewoners vooral van ‘Overvechtse energiecentrale’: ‘Je moet staan om naar buiten te kijken’

VIDEO De tweede naam van Bas is ‘verzamelen’: ‘Ik heb 70.000 platen, (strip)boeken, cd’s en dvd’s’

16:00 Bijna iedereen heeft wel een hobby. En altijd met een verhaal. Bas Smit (48), leesconsulent uit Utrecht, heeft een verzameling van 70.000 (strip)boeken, platen, cd’s en dvd’s en dat is best spannend: ,,Mijn grootste nachtmerrie is dat mijn huis in elkaar zakt en dat mijn vloeren niet bestand zijn tegen het gewicht van mijn verzameling.’’