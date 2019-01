Twee klappen na lollige opmerking over broodje werden Lucas (25) fataal

,,Alles is van Lucas afgenomen. En alles is van ons afgenomen.’’ Met die woorden probeerden Benno en Marloes vandaag uiting te geven aan hun gevoel sinds 12 juli. Die dag stierf hun broer Lucas de Ruwe door hersenletsel, na vijf dagen vechten voor zijn leven. ,,Mijn beste vriend is dood’’, zei Benno. ,,Juist de man die wilde dat het met iedereen goed ging.’’



Een lafaard, noemde vader Theo verdachte Dirk K. (26) vandaag, tijdens de rechtszaak tegen deze Utrechter. Hij was het die zijn zoon Lucas de klappen gaf in een grillroom aan de Amsterdamsestraatweg. ,,Mijn zoon is dood door zinloos en extreem geweld. Ik voel woede en noem dit moord. Ik hoop dat het oordeel van de rechter de samenleving zal beschermen tegen hem en mijn woede wegneemt.’’ ,,Nooit meer zijn lach, zijn woordgrappen. Nooit kleinkinderen van Lucas’’, snikte zijn moeder.