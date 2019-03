Twee mannen aangehouden voor inbraken in auto’s op dag tramaanslag

weekendagenda Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

10:10 Wees niet verbaasd als je dit weekend het lievelingetje van professor Sneep en de pestkop van Harry Potter tegen het lijf loopt. Acteur Tom Felton, die bekend werd met zijn rol als Draco Malfidus in Harry Potter, is speciaal te gast in Utrecht voor Dutch Comic Con. Vandaag en morgen verandert de Jaarbeurs in een walhalla voor fans van strips, fantasy en games. Vorig jaar werd de beurs goed bezocht met zo’n 22.000 (uitgedoste) bezoekers. Tijdens het festijn kunnen zij dit jaar onder meer merchandise kopen en een kiekje maken met Tom Felton, maar ook met actrices Jennifer Morrisson en Shannen Doherty.