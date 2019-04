Twee tips tot nu toe over gevonden Chinese jongen op Utrecht Centraal

Het loopt nog geen storm met tipgevers over een in Utrecht gevonden Chinese jongen. De politie kreeg slechts twee tips tot nu toe, nadat gistermiddag bekend werd gemaakt dat de herkomst van de volstrekt onbekende jongen al sinds maandag een raadsel is.

Die dag liep de jongen met zijn rugzak onder het bollendak en in de stationshal van Utrecht CS. Hij zwierf rond op zoek naar zijn vader en had geen papieren bij zich. Bovendien bleek ook praten met en tolk geen soelaas te bieden: de vermoedelijk 12 tot 16 jaar oude jongen (1,75 meter, bril, zwart stekelhaar) laat zelf bitter weinig weinig los over zijn herkomst.

Informatie

Daarom heeft de politie aan de bel getrokken om meer te weten te komen over de jongen, die verder in goede gezondheid is. Hoewel zeker honderdduizenden mensen gisteren en vandaag lazen over de jongen, kwam nog nauwelijks informatie binnen. ,,Informatie is nog steeds hartstikke welkom, in de zoektocht naar de familie van deze minderjarige jongen’’, benadrukt de politie daarom.

Martijn Pols van de Autoriteit Persoonsgegevens snapt wel dat de politie niet direct de foto van de jongen openbaar maakt. Ookal heeft de politie het daar wel de bevoegdheid toe. ,,Dit is wel een bijzondere zaak maar je moet voorzichtig omgaan met de privacy van mensen, die moet beschermd worden. Je maakt iemand in een klap wereldberoemd in Nederland, bij het tonen van een foto. Bij een mysterieuze vondeling als deze is het aan de politie om een goede afweging te maken.’’

Foto

De politie stelt bewust te kiezen voor in eerste instantie terughoudendheid, ondanks dat de jongen al vier dagen geleden werd gevonden. Mogelijk volgt later alsnog een foto van de jongen, als tips aan de hand van zijn rugzak en signalement uitblijven.