Twee Utrechters opgepakt voor gooien explosief in auto Zeister vrouw: ‘Als dit ding was afgegaan...’

UpdateDe politie heeft vandaag een tweede man aangehouden in verband met het plaatsen van een explosief woensdagavond in een auto in Zeist. In de nacht van woensdag op donderdag werd al een 54-jarige Utrechter opgepakt die door buurtbewoners was herkend.