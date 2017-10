Twee verdachten aangehouden voor liquidatie in Breukelen

De daders maakten op de vlucht belangrijke fouten. Ze vluchtten richting de A2. In Loenersloot lieten ze hun eerste vluchtauto achter, maar die staken ze niet in brand om sporen te wissen, zoals gebruikelijk. Ook een tweede vluchtauto kwam in beeld bij de recherche. De politie toonde in Opsporing Verzocht eerder een compositietekening van één van de daders.

Witwassen

Wessels was een crimineel uit Amsterdam-Zuid. Hij zat in de drugshandel en werd ook beschuldigd van betrokkenheid bij het stelen van een grote partij cocaïne kort voor de moord. Bovendien zou hij informatie hebben doorgespeeld aan een rivaliserende criminele groepering.

Hij had op Ibiza, waarvan hij pas vijf dagen terug was, een Mercedes AMG met een waarde van meer dan 120.00 euro achtergelaten. Die had hij twee maanden tevoren in Duitsland gekocht. Na zijn liquidatie werd bij zijn nabestaanden een kwart miljoen euro gevonden, plus drugs en wapens.