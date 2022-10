Twee woningen in Utrecht mogelijk beschoten: kogelgat in de deur en hulzen op de grond

Lachend wegfietsen na zware mishande­ling: politie zoekt deze twee verdachten

De politie Midden-Nederland heeft beelden vrijgegeven van twee verdachten die betrokken waren bij een zware mishandeling. Tijdens de nacht van 19 op 20 mei 2022 raakten een jongen van 21-jaar en zijn 17-jarige vriend verstrikt in een vechtpartij met de twee verdachten in de Potterstraat in Utrecht.

5 oktober