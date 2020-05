Tweede Kamer bemoeit zich met dorpsrel over hek van prinses Irene

video Kampeer­ders René en Wim bouwden hun eigen douche: ‘We staan er nu elke dag lekker onder’

12:00 Wat doe je als je op een camping staat en de douches op last van de overheid dicht zijn? Dan bouw je er toch zelf één. Met een gasfles, een geisertje, een paar slangen en een douchekop maak je je eigen douche in een tentje naast de caravan. Maar liever ook niet in het donker badderen. Want met een lichtje in de tent kan het maar zo een peepshow worden.