Tweede Kamer sleept bestuur AlFitrah-moskee voor de rechter

Het bestuur van de AlFitrah-moskee in Utrecht moet voor de rechter verschijnen. De Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar de financiering van moskeeën in Nederland, eist inzage in stukken die de moskee weigert te geven. Komende donderdag al dient een kort geding.

De AlFitrah-moskee in Utrecht Overvecht is volop in beeld bij de parlementaire ondervragingscommissie, die onderzoek doet naar geldstromen vanuit ‘onvrije landen’ naar moskeeën in Nederland. Omdat AlFitrah weigert mee te werken aan inzage geven in de eigen documentatie, is de onderzoekscommissie naar de rechter gestapt, om het inzien van documenten af te dwingen.

Onderzoek

Enquetecommissie-voorzitter Michel Rog (CDA) bevestigt de stap naar de voorzieningenrechter in Den Haag. Maar hij wil verder nog weinig kwijt over het nog volop lopende onderzoek. Hij stelt dat AlFitrah vooralsnog de enige partij is die voor de rechter wordt gedaagd en voegt daar aan toe binnen een maand met meer achtergronden te komen. ,,We komen in februari met uitleg over dit belangwekkende onderwerp.”

Uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur bleek in 2018 blijkt dat verschillende moskeeën in Nederland gefinancierd worden door islamitische organisaties in het buitenland. Toen bovendien bleek dat ook tientallen andere islamitische organisaties in Nederland miljoenen euro's subsidie ontvingen, besloot het kabinet over te gaan op een parlementaire ondervraging. De verhoren beginnen volgende maand.

Verbaasd

Advocaat Anis Boumanjal verdedigt de belangen van AlFitrah en is verbaasd over de snelle gang naar de rechter van de commissie. ,,Het had de commissie gesierd om eerst een overlegmoment in te lassen, in plaats van gelijk naar de rechter te stappen.” Hij stelt dit mede omdat AlFitrah ‘onmachtig’ zou zijn om iets te overhandigen: sinds de FIOD in 2016 bij een inval alle beschikbare documentatie van de moskee meenam, zou niets meer te overleggen zijn. Boumanjal: ,,De ene poot van de overheid pakt de stukken af, de andere vraagt erom. Dat geeft te denken.”

Ook spelen andere aspecten waarom de moskee niet zonder meer medewerking verleent. ,,Het is een principekwestie.” De Utrechtse advocaat wijst op de vrijheid van godsdienst en het recht op vereniging in Nederland en vindt dat daar niet aan getornd mag worden. ,,Ik realiseer me heel goed dat een Tweede Kamercommissie het recht heeft om informatie te vergaren.”

Hij vervolgt: ,,In dit specifieke geval acht ik het verzoek disproportioneel en een impliciete inperking van de vrijheid van godsdienst. Het heeft er alle schijn van dat de commissie bezig is met een ‘fishing expedition’. Bij AlFitrah is niets concreets gevonden wat een dergelijk verregaand onderzoek noodzakelijk maakt.” Hij benadrukt dat de FIOD-inval alweer 3,5 jaar geleden is en sindsdien stilte heerst. ,,Als ze toen iets heftigs gevonden hadden, dan hadden ze echt niet zo lang gewacht met dat openbaar maken. Er is gewoon niks.”

Sekte

Vorig jaar september presenteerde het Verweij Jonker Instituut een vernietigend rapport over AlFitrah, waarin staat te lezen dat de moskee sektarische trekken heeft. Aansluiting van bezoekers bij de Nederlandse samenleving wordt volgens het rapport ontmoedigd en ook was een conclusie dat sprake is van een intimiderende en autoritair uitgedragen salafistische leer.

Volgens Boumanjal is met name de laatste tijd sprake van een ‘hetze’ en een ‘selectieve politieke krampachtigheid’ als het om islamitische instellingen gaat. ,,In Nederland geldt de vrijheid van godsdienst. Deze vrijheid leeft met de notie, dat hen die vrijheid ook toekomt wanneer deze niet geheel samenvalt met de Nederlandse normen en waarden. Anders steven we af richting een ‘pseudo-vrijheid’ van godsdienst.