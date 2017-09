Tweede leven voor acteur Michiel Kerbosch

Alsof de jaren 80 herleven, zo druk is acteur Michiel Kerbosch. Na zijn hoofdrol in de telefilm Limburgia , die tijdens het Nederlands Film Festival in première gaat, pendelt hij tussen de sets van televisieseries om zich straks opnieuw op een filmproject te storten. De geraniums kunnen nog wachten, vindt deze zeventigplusser.

Hij heeft opvallend genoeg nog altijd dat jonge gezicht waarmee hij bijna dertig jaar geleden wekelijks was te zien in de tv-serie Spijkerhoek. Nu zit het echter goed verstopt achter een pronte snor en stevige bakkebaarden. ,,Nodig voor mijn rol in de serie De Kameleon’’, verklaart de al jaren in Culemborg woonachtige Kerbosch. ,,Voor Limburgia had ik een nog grotere snor, maar weer geen bakkebaarden. Trudi, mijn vrouw, zegt blij te zijn als dit achter de rug is, want ze vindt die snor maar niets. Maar voor mij mag het nog wel even duren.’’

Volledig scherm Michiel Kerbosch was destijds wekelijks op tv in de serie Spijkerhoek. © © Kippa

,,Alles komt nu samen: als agent Zwart een prominente rol in De Kameleon, bijrollen in Dokter Deen en Dokter Tinus, de hoofdrol in telefilm Limburgia en straks te zien in een nieuw filmproject van Paul Ruven. Kerbosch (Amsterdam, 1947) is even kwijt de hoeveelste carrièresprong het is sinds zijn debuut als veertienjarige in de speelfilm Fietsen naar de Maan (1963). ,,Ik had me erbij neergelegd dat het wat rustiger was. Maar nu lijkt het of ze bij castingbureau Kemna iets hebben van: het is weer tijd voor Kerbosch.’’

Spijkerhoek

,,Het is begonnen toen ik anderhalf jaar geleden door Steven de Jong werd gevraagd voor een kleine rol in Spaak, de speelfilm die net in première is. Ik ken Steven vanaf het moment dat hij eind jaren 80 als jochie van twintig een kleine rol had in Spijkerhoek. We lagen elkaar meteen. Inmiddels is het een gevierd regisseur.’’

,,Na Spaak vroeg hij me ook voor De Kameleon, de twaalfdelige tv-serie die we momenteel opnemen in Friesland. Dat viel weer samen met de opnamen voor Limburgia, waarvoor ik werd gevraagd door Noël Loozen. Ik heb hem twee jaar geleden geholpen bij de korte film Spoetnik. Een groot talent, voor mij de Dali van de Nederlandse film die een uit alles herkenbare vingerafdruk achterlaat in zijn films.’’

Laatste boot

,,Toen bekend werd dat Noël met mij ging draaien, staat de telefoon niet stil. Ik heb pas een mooie rol moeten afwijzen omdat het onmogelijk in mijn schema past. Het gebeurt dat ik op zondag de laatste boot neem naar Vlieland om maandag Dokter Deen te draaien. Vervolgens ga ik weer terug naar wal om de volgende dag in Ter Horne bij De Kameleon in actie te komen. Maar goed, na september heb ik weer wat ruimte.’’

Quote Het is een cadeautje om te werken met jonge filmmakers die me niet van vroeger kennen Michiel Kerbosch

Het is eerstvolgende ijkpunt is 24 september als Limburgia wordt gepresenteerd in Utrecht. In de film, met zoon Tim als cameraman, speelt Kerbosch de 60-jarige schutter Willie, die alles op alles zet om nu eindelijk eens koning te worden van zijn schutterij. ,,Het is een cadeautje om te werken met jonge filmmakers die me herontdekken en niet van vroeger kennen. Ze stralen zonder uitzondering enthousiasme uit tijdens het werken en dat spreekt me aan.’’

Dialect

Omdat regisseur Loozen eiste dat iedere acteur het Maastrichtse dialect machtig was, verbleef Kerbosch gedurende drie maanden enkele dagen per week in Maastricht, waar hij werd gekneed door een taalcoach. Met succes, zo bleek tijdens een schietles bij een schutterij in Venlo. ,,Elke Limburgse plaats heeft zijn dialect en van mij dachten ze dan wel niet dat ik uit Maastricht, maar toch zeker uit Roermond moest komen. Na een half uur heb ik ze uit de droom geholpen en gezegd dat ik geboren Amsterdammer ben.’’ Ook tijdens die schietles: ,,Na een half uur uitleg mocht ik het een keer proberen. Wat denk je? In één keer raak, iedereen viel stil.’’