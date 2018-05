Weer ramkraak bij Ici Paris in Leidsche Rijn Centrum

5 x wonen aan het water in Utrecht

30 mei Met dit warme weer zouden we het allemaal wel willen: wonen aan het water! Kun je ’s ochtends beginnen met koffie terwijl je voeten lekker in het water bungelen. En ’s avonds maak je een boottochtje, want natuurlijk heb je een bootje liggen voor het huis. Goed, wij dromen nog even verder over hoe het zou zijn om in één van deze woningen te wonen, allemaal huizen aan het water die nu te koop staan in Utrecht.