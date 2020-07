Tweetal dat bij Breukelen werd klemgereden had miljoen aan cash in de auto liggen

Opvang vluchtelin­gen schiet inwoners De Meern in verkeerd keelgat: ‘Gemeente blijft maar huichelen’

15:42 Omwonenden die zich verzetten tegen de komst van het tiener-azc in een villa aan de Meentweg in De Meern zijn in hun wiek geschoten dat elders in het dorp vluchtelingen zonder status zijn opgevangen. Dat is gebeurd zonder dat de gemeente Utrecht daar van op de hoogte was.