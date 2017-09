Twijfels over iconische toren Maarssenbroek

De politiek in Stichtse Vecht omarmt het plan voor een enorme appartementencomplex in in Maarssenbroek nog niet. Vooral de hoogte van 70 meter zorgt voor veel twijfels.

In juni dit jaar ontvouwde de eigenaar van winkelcentrum Bisonspoor een plan voor een ingrijpende vernieuwing van het gebied. In het oog springt een woongebouw met twee 70 meter hoge torens. Die bouwhoogte is nieuw voor Stichtse Vecht. Eigenaar Winter Trust van Bisonspoor spreekt van een iconisch gebouw dat een landmark voor Stichtse Vecht wordt.

Wethouder Franko Živković-Laurenta is enthousiast over het ontwerp, dat voorziet in een hardloopbaan in het middenterrein. Dinsdagavond peilde hij de stemming in de gemeenteraad over het ontwerp.

Vooral de bouwhoogte maakt de tongen los. D66 spreekt van een boost voor Bisonspoor, terwijl de meeste lokale partijen het ontwerp te hoog vinden. ,,Een fantastisch gebouw, maar het past niet bij Stichtse Vecht’’, oordeelt Frank van Liempdt van Lokaal Liberaal. ,,Wij houden niet van landmarks.’’

Collegepartij VVD lijkt een sleutelpositie in te nemen. ,,Wij vinden het gebouw fraai en indrukwekkend. Maar we kunnen slecht inschatten hoe het beeld in de omgeving zal zijn’’, zei Jos van Nieuwenhoven. Hij wil graag met een Virtual Reality-bril op het ontwerp bekijken. Dat leverde een clash op met wethouder Živković, die eerder had aangeboden raadsleden op allerlei manieren te willen informeren.