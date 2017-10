Twintig maanden cel voor man die vier vrouwen aanrandde

,,Ik ben niet meer de vrouw die ik vroeger was’’, aldus een van de slachtoffers in een slachtofferverklaring. ,,Ik voel me niet meer veilig in de stad. Ik was als een gillende prooi voor een jachtdier. Niemand hoorde mij schreeuwen, ik slaap slecht. Uit angst heb ik in mijn broek geplast. Het is ondraaglijk wat hij heeft gedaan. Mijn ergste nachtmerrie is waarheid geworden. Die dag was als een hel, een van de donkerste dagen uit mijn leven.’’