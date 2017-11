Twintig nieuwe woningen op voormalig sportveld aan de Van Lieflandlaan

Gedeelte rond Laagravense plas vrijgegeven na as­best­schoon­maak

20:00 Het is weer mogelijk een rondje te lopen of te fietsen rondom de plas Laagraven bij Nieuwegein. Het fietspad en het weggedeelte tussen de Ravensewetering en Koppeldijk zijn vanochtend weer vrijgegeven, nu het asbest daar weg is.