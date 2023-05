Twintig Utrechtse basisscholen in de race voor een ANWB Verkeersplein

Dreiging en intimida­tie door huisbazen neemt toe: D66 stelt Kamervra­gen na AD-artikel

Er moet wat gedaan worden aan de toenemende dreiging en intimidatie door huisbazen in Utrecht, vindt de Tweede Kamerfractie van D66. Naar aanleiding van een verhaal van het AD over onveilige situaties in studentenhuizen heeft de partij Kamervragen gesteld.