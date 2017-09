Twitterhit Kraaitje Hans is gevlogen

Meelworden

Kooi

Hans is er al eerder een paar dagen tussenuit geknepen. Maar twee dagen later liep hij toch weer in de tuin. Dit keer denkt Hogenbosch dat hij zijn maatje toch echt moet missen. ,,Nou, missen is een groot woord. Ik wist dat hij een keer weg zou gaan; zo heb ik hem opgevoed. Hans zat nooit in een kooi, hij kon vrij vliegen in de tuin. Het zou geniaal zijn als Hans nu nog terugkomt, maar die kans is heel erg klein. Hij is nu al een week weg. Toch kijk ik nog steeds snel even om als ik geritsel hoor in de tuin.’’