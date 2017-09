U-OV wil busbaan niet delen met snelle e-bikes

Busvervoerder U-OV ziet niks in het idee van GroenLinks om de busbanen in Utrecht open te stellen voor speed-pedelecs, de snelle elektrische fietsen die in de stad op de rijbaan moeten. U-OV vindt het te gevaarlijk, net als verkeerspsycholoog Nathalie van Dijk.

GroenLinks in Utrecht heeft in haar voorlopige verkiezingsprogramma opgenomen dat een experiment met de speed-pedelec op de busbaan wellicht een optie is om de verkeersveiligheid te vergroten. U-OV denkt echter dat het tegendeel gebeurt. „Omwille van de verkeersveiligheid zien wij geen mogelijkheid om de busbaan te delen met speed-pedelecs. Wij vinden dit experiment dan ook geen goed idee”, zegt woordvoerder Arjen van der Molen.

De speed-pedelec haalt snelheden tot 45 kilometer per uur en moet daarom sinds 1 juli een bromfietskenteken voeren. Dat betekent ook dat deze snelle fiets een achteruitkijkspiegel moet hebben, de bestuurder een helm moet dragen en in de meeste gevallen in Utrecht op de rijbaan moet rijden. Het snelheidsverschil met fietsers wordt anders te groot.

Creatief

Daarom kwam een GroenLinks-werkgroep op het idee de busbanen in de stad vrij te geven voor de speed-pedelec. „Het is nog niet meer dan een idee om hiermee te gaan experimenteren”, waarschuwt lijsttrekker Heleen de Boer van GroenLinks. „Maar wij zijn nooit vies van creatieve ideeën. We weten dat de speed-pedelec vooral interessant is om buiten de stad veel kilometers snel af te leggen, maar er wordt ín de stad ook hard mee gereden.”

Volledig scherm Speed pedelecs of speed e-bikes zijn elektrische fietsen die snelheden kunnen halen van 45 kilometer per uur. © ANP

Automobilisten raken echter ook nog steeds in de war als een fiets die de 50 kilometer per uur niet haalt, op de rijbaan rijdt. De fietsen kunnen 45 km/u rijden, maar uit onderzoek van SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat dat echt een maximum is dat slechts met veel moeite gehaald wordt.

„Pedelec-rijders op de rijbaan komen gemiddeld tot 32 kilometer per uur. Dat is een groot verschil met de bus”, zegt verkeerspsycholoog Nathalie van Dijk van ingenieursadviesbureau Sweco uit De Bilt. „Bovendien is de pedelec-rijder erg kwetsbaar ten opzichte van een bus. De buschauffeur moet zich daarnaast aan een tijdschema houden, dus dat gaat ook wringen.”

Een andere oplossing zou zijn een lagere maximumsnelheid voor de pedelec ín de stad in te voeren. De Boer: „Maar daar heeft de gemeente geen invloed op. Daarbij zijn we afhankelijk van het rijk.”

Averechts effect

Sweco concludeerde vorig jaar na uitgebreid onderzoek dat het verbannen van de speed-pedelec naar de rijbaan of de busbaan juist een averechts effect heeft. ‘Het draagvlak onder gebruikers is zo klein, dat het niet leidt tot een afname van het aantal auto’s’, zo staat te lezen in het rapport van toen.

Bovendien gaan mensen proberen de regels te ontduiken, stelt Sweco in het rapport. ‘Gewone elektrische fietsen worden opgevoerd om de snelheid van de pedelec te halen, maar zo hoeven ze niet aan de regels van de pedelec te voldoen. De opvoermodule is bij een controle in een handomdraai te verwijderen.’