UCK wordt voorlopig gered met eenmalige subsidie

Daarmee komt de wethouder tegemoet aan de wens van een groot deel van de gemeenteraad die wil dat het UCK voor de stad behouden blijft. Het UCK is de stedelijke kunsteducatie-instelling van de stad, waar jaarlijks duizenden Utrechters en leerlingen van scholen lessen, projecten en cursussen volgen.

Uit een second opinion van onderzoeksbureau Partners+Pröpper bleek onlangs dat het UCK ten dode is opgeschreven als er niet rigoureus iets verandert in de bedrijfsvoering. De financiële problemen ontstonden in 2015. De gemeente gaf daarop eenmalig acht ton, bovenop de structurele subsidie van een kleine miljoen euro, om de organisatie in leven te houden.

Analyse

De wethouder kondigde vanavond ook aan een sectoranalyse te willen laten uitvoeren, waarin nader wordt onderzocht op welke manier en met hoeveel geld het UCK op de langere termijn verder kan. Daar staan de meeste partijen, zoals GroenLinks, D66, CDA en de ChristenUnie achter.

Een van de kritiekpunten van het onderzoeksbureau Partners+Pröpper was dat de gemeente het UCK geen heldere doelen heeft meegegeven over wat zij met het subsidiebedrag zou moeten doen. De meeste partijen willen dat dit in de toekomst beter wordt vastgelegd.