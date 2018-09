Uit raam gevallen politieagent Zefanja doet 100 dagen na de val zijn verhaal: 'Ik wil mijn redders nog bedanken'

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:10 Vanavond sluit de Skateparade het seizoen af met de White Skate. Alle skaters komen traditiegetrouw in het wit om de laatste parade van het seizoen te skaten. Om 20.00 uur vertrekt de parade dit seizoen voor het laatst vanaf het Lucasbolwerk in Utrecht. De deelnemers skaten na afloop nog even verder tijdens het eindfeest in restaurant Hygge. Daar zal vanaf 22.00 uur een rollerdisco gaande zijn.