Uiterlijk in april weer drie nieuwe bomen op ‘kaal’ Vredenburgplein

Zat daar nou een Kruidvat, Jumbo of CoolCat? Waarom ketens al ‘pandhop­pend’ Utrecht doorgaan

Zat daar nou een Jumbo, een Kruidvat of was het tóch een CoolCat? Sommige winkelketens in de binnenstad van Utrecht lijken zich om verschillende redenen al ‘pandhoppend’ door het centrum te verplaatsen. ,,Je bent gewend dat een winkel op een bepaalde plek zit, en ineens moet je gaan zoeken.’’

5 oktober