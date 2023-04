Uitgelote leerlingen kunnen opgelucht ademhalen, ze kunnen terecht op middelbare school van tweede keus

Ondanks extra inspannin­gen loting nodig op 4 middelbare scholen in Utrecht: 755 namen grote pot in

Voor ruim 750 leerlingen in Utrecht en hun ouders is het donderdag een heel spannende dag. Of zij terechtkunnen op de school van hun eerste keuze wordt door loting bepaald. Voor vier scholen is vanwege de populariteit dit jaar lootjes trekken onontkoombaar.