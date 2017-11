Uitslaande brand in Zeist, woning volledig uitgebrand

De brand werd rond 05.30 uur ontdekt. De brandweer kwam met vier voertuigen ter plaatse en probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woningen. Inmiddels is het vuur onder controle. Het blussen zal nog enkele uren duren en gebeurt met een hoogwerker. Van de woning is weinig meer over. Volgens de woordvoerder hebben alle bewoners het huis op tijd kunnen verlaten. Hoe het verder met hen gaat, is onduidelijk. Volgens omstanders gaat het om een gezin met twee jonge kinderen.

Begrafenis

Buurvrouw De Visser woont twee deuren verderop en werd rond 05.45 uur gewekt door de politie. ,,Ze stonden te bonken op de deur dat we direct naar buiten moesten komen. Ik had toen nog geen idee wat er aan de hand was.” Totdat ze buitenkwam en zag dat het huis van haar buren volledig in lichterlaaie stond.



De twee kinderen zijn gelijk opgevangen door de buren op het hoekje, vertelt De Visser. ,,Ongelooflijk triest. Het gezin had vandaag een begrafenis van de zus van de moeder van het gezin. Zij was vorige week onverwachts overleden. Ze zitten er helemaal doorheen. Het enige wat wij kunnen doen is een goede buur zijn en ze opvangen.”