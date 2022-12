Uitslaande brand verwoest schuur in Austerlitz

UPDATE/MET VIDEO Vrouw valt in metersdie­pe put op begraaf­plaats in Utrecht en wordt gered door brandweer

Op de begraafplaats Soestbergen in Utrecht is een vrouw in een metersdiepe put gevallen. De brandweer en het hoogte reddingsteam hebben de persoon uit de put gehaald. De vrouw is overgedragen aan ambulancemedewerkers. Hoe erg haar verwondingen zijn, is niet bekend.

24 december