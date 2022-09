Uitspraak rechter heeft grote gevolgen: ook andere evenementen gaan niet door in Wilhelminapark

Dit alles is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank een paar weken geleden. Toen zou het Mout Bierfestival, een rondreizend bierfestival, plaatsvinden in het Utrechtse Wilhelminapark. Een omwonende en Stichting Wilhelminapark waren het hier echter niet mee eens en maakten bezwaar, omdat het park een monumentale status kent en de bodem niet in goede staat is. De rechtbank stelde de partijen in het gelijk en trok de vergunningen voor het evenement in. Het bierfestival vond daarom plaats op een alternatieve locatie: het Berlijnplein.