Uitvaartondernemers in trui en spijkerbroek: ‘Ik heb geeneens een pak, echt niet!’

Spruit heeft samen met compagnon Bart van Riet (51) een bedrijf in ‘sociale uitvaarten’. Het duo is anders dan normale begrafenisondernemers en richt zich op kwetsbare mensen: vooral daklozen. ,,Doordat we in het verleden allebei met daklozen hebben gewerkt, kunnen we goed omgaan met deze doelgroep. Veel daklozen zijn wel eenzaam, maar hebben ook veel vrienden en mensen met wie ze omgaan. Het is niet altijd gemakkelijk om iedereen bij elkaar te krijgen voor een uitvaart, zeker niet voor ‘normale’ uitvaartondernemers. Wij kennen de weg beter.’’