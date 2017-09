Uitval treinen rondom Utrecht door gladde sporen

Utrechtse (63) vecht al drie jaar tegen 'bizarre bekeuring'

26 september Anne Moen (63) vecht al drie jaar tegen een bizarre bekeuring die ze kreeg voor het rijden door rood met haar snorfiets. ,,Ik was helemaal niet op die plek op dat moment. Ik was op mijn werk. Mijn chef heeft het bevestigd.’’ Het beroep van Moen is drie jaar na dato nog niet in behandeling.