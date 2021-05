‘Uitvinder’ Hidde (11) bedenkt nieuwe koffiemachine en wordt uitgenodigd door Philips: ‘Zo gaaf!’

Topdrukte bij meubelbou­le­vard door opknap­koorts: ‘Je komt voor iets kleins, maar vertrekt met een auto vol’

16:46 Een nieuw bed, een ander bankstel of een mooie kledingkast: geld dat we nu niet uitgeven aan vakantie of uit eten gaan, wordt gebruikt om het huis op te knappen. De winkels aan de Utrechtse meubelboulevard profiteren daarvan.