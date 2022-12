Uitzinnige Marokko-fans trekken feestend door Lombok en Kanaleneiland na winst op Spanje

Onder meer op de Kanaalstraat in Lombok en delen van Kanaleneiland gingen supporters van Marokko de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken, gezongen en vanuit auto's getoeterd.

Er zijn enkele honderden fans op straat, die samenklonteren nadat ze de wedstrijd bekeken in theehuizen, restaurants of thuis.

De Kanaalstraat is na elk duel van Marokko het toneel van een groot feest, vol met juichende en dansende voetbalfans. Waar het in andere grote steden telkens uit de hand liep, blijft het in Utrecht steeds gezellig.