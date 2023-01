UMC Utrecht laat als eerste ziekenhuis patiënten drinken tot vlak voor de operatie

Isabella doet oproep aan Houtenaren die het zwaar hebben: ‘Drempel is hoog, maar zoek alstu­blieft hulp’

In zijn nieuwjaarsrede riep Houtens burgemeester Gilbert Isabella burgers op voor elkaar klaar te staan in moeilijke tijden. Hij vroeg inwoners met financiële problemen vooral hulp zoeken. ,,De drempel is hoog, maar doet u het alstublieft. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.’’

8:42