UMC Utrecht stelt Philips aansprakelijk voor schade beademingsapparaten: ‘Worden aan lijntje gehouden’

Brandweer­oe­fe­ning in Zeist: elektri­sche bus rijdt tegen busremise

Voor wie zich afvroeg wat er maandagavond aan de hand was in Zeist: een elektrische bus reed de busremise aan de Huis ter Heideweg in. Maar niet echt. De brandweer hield een oefening met de korpsen in Zeist, Den Dolder, Soesterberg en Bunnik.

28 juni