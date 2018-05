UMC weigert kritische Zembla-journalist voor een jaar de toegang tot ziekenhuis

Update Mariniers tegen Tweede Kamer: Kazerne Doorn kán openblij­ven

15:15 De marinierskazerne in Doorn kan in theorie open blijven. Dat is de kern van de boodschap die vanmorgen door vier mariniers aan de Tweede Kamercommissie voor Defensie op tafel werd gelegd. De verhuizing naar Vlissingen is een politieke beslissing, maar in Doorn blijven ís mogelijk.