Uniek blokposthuisje laat oude spoorhistorie zien

In een tijd dat de spoorbomen nog niet automatisch bediend werden, zorgden sein- en blokwachters voor de veiligheid. In het Spoorwegmuseum staat de enige blokpost die bewaard is gebleven. Een sober huisje waarin een blokpostwachter de zware slagbomen met de hand open- en dichtdeed.

Louis van Rooijen (74) herinnert zich de tijd nog goed dat hij blokpostwachter was aan het spoor bij Elst. Saai was het niet, want de spoorlijn Arnhem-Nijmegen waaraan de blokpost Arnhemschestraat lag, was druk midden jaren zestig. ,,Zo’n twaalf tot veertien treinen per uur passeerden die lijn’’, zegt Van Rooijen.

,,Elst was ook een goederenstation, er reden niet alleen passagierstreinen. De Arnhemschestraat was een drukke overweg met vier zware slagbomen, die ik door aan een hendel te trekken open en dicht moest doen. Een zware klus, want in weer en wind moesten die metalen slagbomen naar boven en naar beneden.’’

Het opgeknapte blokposthuisje dat zaterdag opengaat in het Spoorwegmuseum.

Het Spoorwegmuseum heeft de enig bewaarde blokpost opgeknapt. Zaterdag gaat het huisje open voor publiek. Aanwezig zijn ook Van Rooijen en drie andere blokpostwachters die in de jaren zestig dienstdeden in het huisje aan de Arnhemschestraat. Het fraai vormgegeven wachtershuisje, in de kleuren crème en groen, was zelfs ooit een loket waar reizigers een kaartje konden kopen.

Conservator van het Spoorwegmuseum Evelien Pieterse zegt dat er honderden van dit soort blokposten zijn geweest langs het spoor. Blokpost Arnhemschestraat deed dienst van 1910 tot 1980 en was daarmee de laatste functionerende blokpost. De rest van het spoor was toen al overgestapt op automatische beveiliging.

De deels nagebouwde machine met hendel die de blokpostwachter moest bedienen om de spoorbomen open en dicht te doen.

Door een vreemd toeval heeft het Spoorwegmuseum in de jaren negentig de blokpost gekregen. Nadat de blokpost Arnhemschestraat buiten gebruik raakte, werd hij van de sloop gered door een aannemer uit Ubbergen. Die kocht het gebouwtje en zette het in zijn achtertuin. Oud-directeur van het Spoorwegmuseum Paul van Vlijmen kon de blokpost overnemen.

Klassieke beveiliging

Jarenlang stond het wachtershuisje op een plek achteraf. Na een ingrijpende restauratie van 40.000 euro kan het Spoorwegmuseum nu laten zien hoe het huisje er in de jaren zestig heeft uitgezien. De blokpost staat op een prominente plek op het werkterrein van het museum, waar bezoekers worden geïnformeerd over de klassieke beveiliging van het spoor.

De inrichting van het wachtershuisje is sober, met een kolenkachel, een wasbak en een klok. De blokpostwachter had alleen een eenvoudig bureau tot zijn beschikking waar hij in afzondering wachtte op de bel of de claxon die aangaf dat er een trein op komst was. Dan moest hij aan de hendel trekken om de spoorbomen dicht te doen. Vanaf 1965 maakten drukknoppen het werk lichter.

,,Achteraf bekeken, zeg ik: ik heb het allemaal doorstaan. Geen radio, geen krant. Alle aandacht moest je hebben voor het spoor. Het was vrij eenvoudig werk, maar wel verantwoordelijk’’, aldus Van Rooijen.