Uniek: deze echtparen zijn al 55 jaar buren en ze zijn ook nog eens beide 55 jaar getrouwd

Autobezit­ters opgepast! In deze Utrechtse wijken is je auto niet veilig

12:29 Dat er in de provincie Utrecht relatief veel auto-inbraken plaatsvinden, bleek vorige maand uit cijfers van de politie. Vooral in de wijken Lunetten, Maarschalkerweerd en in het gebied Mereveld is je auto niet veilig voor inbrekers. Dat blijkt uit een analyse van verzekeringsvergelijker Independer op basis van politiecijfers.