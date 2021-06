Uniek plan om ontspoorde cellist Jonathan (28) te helpen, maar OM is tegen: ‘Samenleving is geen proeftuin’

Dat het niet goed gaat met de 28-jarige Jonathan van IJ. blijkt direct aan het begin van de zitting. Via een videoverbinding probeert de hogere rechter tijdens het hoger beroep in het gerechtshof in Arnhem contact met de Zeistenaar te maken, die in de gevangenis in Vught verblijft. Van IJ. verscheen wel voor de camera, maar liep in een scheurhemd grotendeels ontbloot door het beeld. Na vijf minuten staakte de rechter haar pogingen om de ooit zo begaafde musicus te spreken. Het is volgens zijn raadsvrouw Anja Jansse tekenend voor zijn situatie. ,,Er is niets meer over van de man die hij eens was.”